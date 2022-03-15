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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Иммобиле принёс «Лацио» победу над «Вероной»

15 Марта 2022 • 00:46 Комментировать
Лацио
1:0
Венеция
окончен

Римский «Лацио» одержал победу над «Венецией» в последнем матче двадцать девятого тура итальянской Серии А. Единственный гол матча забил Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти в начале второй половины игры.

Победа позволила «орлам» подняться на пятое место в турнирной таблице, ну а Иммобиле единолично возглавил список бомбардиров Серии А.

Протокол игры  
Лацио 1:0Венеция
(1:0) Иммобиле Чиро58'   
Стракоша ТомасПатрик  78' (Лаццари Мануэль (  78') Луис ФелипеАчерби ФранческоХюсай ЭльсейдМилинкович-Савич СергейЛукас ЛейваАльберто Луис  84' (Башич Тома (  84') Андерсон ФелипеИммобиле ЧироДзакканьи Маттиа   42'  71' (Педро Родригес (  71')
Запасные: Рейна ПепеАкпа-Акпро Жан-ДаниэльАдамонис МарюсАндерсон АндреКабрал ЖованеРомеро ЛукаRomano FlorianiМоро РаульКаменович Димитрие
Маенпяя НикиМатею Алеш   29'  46' (Эбюэхи Тайронн (  46') Кальдара МаттиаМодоло МаркоХапс РидгесианоЧрнигой Домен  64' (Анри Тома (  64') Ампаду ЭтанФьордилино Антонио  88' (Сигурдссон Арнор (  88') Окереке ДавидБузио Джанлука  79' (Нани Луиш (  79') Нсаме Жан-Пьер  64' (Кийине Софиан (  64')
Запасные: Свобода МихаэльУльманн МаксимилианТессманн ТаннерЧеккарони ПьетроRoman LazarБертинато БруноПерец Дор
14 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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окончен Лацио 1:0 Венеция 1.30 5.50 10.00
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