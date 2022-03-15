Гол Иммобиле принёс «Лацио» победу над «Вероной»

Римский «Лацио» одержал победу над «Венецией» в последнем матче двадцать девятого тура итальянской Серии А. Единственный гол матча забил Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти в начале второй половины игры.

Победа позволила «орлам» подняться на пятое место в турнирной таблице, ну а Иммобиле единолично возглавил список бомбардиров Серии А.