Гол Иммобиле принёс «Лацио» победу над «Вероной»

Римский «Лацио» одержал победу над «Венецией» в последнем матче двадцать девятого тура итальянской Серии А. Единственный гол матча забил Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти в начале второй половины игры.
Победа позволила «орлам» подняться на пятое место в турнирной таблице, ну а Иммобиле единолично возглавил список бомбардиров Серии А.
Протокол игры
|(1:0) Иммобиле Чиро58'
Стракоша Томас•Патрик 78' (Лаццари Мануэль ( 78') •Луис Фелипе•Ачерби Франческо•Хюсай Эльсейд•Милинкович-Савич Сергей•Лукас Лейва•Альберто Луис 84' (Башич Тома ( 84') •Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа 42' 71' (Педро Родригес ( 71')
Маенпяя Ники•Матею Алеш 29' 46' (Эбюэхи Тайронн ( 46') •Кальдара Маттиа•Модоло Марко•Хапс Ридгесиано•Чрнигой Домен 64' (Анри Тома ( 64') •Ампаду Этан•Фьордилино Антонио 88' (Сигурдссон Арнор ( 88') •Окереке Давид•Бузио Джанлука 79' (Нани Луиш ( 79') •Нсаме Жан-Пьер 64' (Кийине Софиан ( 64')
14 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).