Бывший президент «Дженоа»: с Шевченко была катастрофа

Украинский специалист Андрей Шевченко в ноябре 2021 года подписал трехлетний контракт с «Дженоа», однако не проработал в клубе и трех месяцев - с ним расстались в январе 2022 года. За одиннадцать матчей при Шевченко «Дженоа» выиграл лишь один. Бывший президент «Дженоа» Энрико Прециози подтвердил - сотрудничество с Шевченко можно охарактеризовать словом «катастрофа». После Шевченко «Дженоа» возглавил немецкий тренер Александр Блессин.

- Наверное, Блессина надо было приглашать раньше. У него есть идеи, он старается прививать красивый агрессивный футбол, за которым приятно смотреть. Семь ничьих в семи матчах не очень хорошо, конечно, но при Шевченко мы проиграли восемь из первых девяти матчей. Это была настоящая катастрофа. Я бы не приглашал Шевченко, - заявил Прециози, слова которого цитирует ITASportPress.