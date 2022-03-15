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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший президент «Дженоа»: с Шевченко была катастрофа

15 Марта 2022 • 00:41 Комментировать
Дженоа
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Торино
3.25 3.20 2.30
18.03 23:00

Украинский специалист Андрей Шевченко в ноябре 2021 года подписал трехлетний контракт с «Дженоа», однако не проработал в клубе и трех месяцев - с ним расстались в январе 2022 года. За одиннадцать матчей при Шевченко «Дженоа» выиграл лишь один. Бывший президент «Дженоа» Энрико Прециози подтвердил - сотрудничество с Шевченко можно охарактеризовать словом «катастрофа». После Шевченко «Дженоа» возглавил немецкий тренер Александр Блессин.

- Наверное, Блессина надо было приглашать раньше. У него есть идеи, он старается прививать красивый агрессивный футбол, за которым приятно смотреть. Семь ничьих в семи матчах не очень хорошо, конечно, но при Шевченко мы проиграли восемь из первых девяти матчей. Это была настоящая катастрофа. Я бы не приглашал Шевченко, - заявил Прециози, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа Энрико Прециози
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