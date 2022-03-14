Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Фабиан Руис хочет вернуться в Испанию

14 Марта 2022 • 21:37 Комментировать
Наполи
...
Удинезе
1.45 4.40 7.00
19.03 17:00

Центральный полузащитник итальянского «Наполи» Фабиан Руис надеется продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

Слухи связывали 25-летнего футболиста с различными грандами европейского футбола, а главным претендентом на его подписание назывался лондонский «Арсенал». По сообщениям Corrirere dello Sport, испанец хотел бы перейти в один из ведущих клубов Ла Лиги после открытия летнего трансферного окна.

Контракт Фабиана Руиса с «Наполи» действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 55 млн евро. В текущем сезоне игрок отметился 6 голами и 3 результативными передачами в 24 встречах итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Фабиан Руис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 12 минута Лацио 0:0 Венеция 1.41 5.00 7.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Марта
21:37 · Италия. Серия А
Фабиан Руис хочет вернуться в Испанию
18:12 · Италия. Серия А
Голкипер «Лацио» заинтересовал несколько клубов АПЛ
17:22 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Роналду и Месси — пришельцы» 1
16:55 · Италия. Серия А
«Рома» предложит Мхитаряну контракт на два года с понижением зарплаты
15:05 · Италия. Серия А
«Фиорентина» предложит «Арсеналу» 15 млн евро за выкуп Торрейры
14:45 · Италия. Серия А
«Милан» станет конкурентом «Интера» в борьбе за Скамакку
13:46 · Англия. Премьер-лига
Торрейра хочет продолжить карьеру в «Фиорентине»
13:34 · Италия. Серия А
«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Монако»
13:22 · Италия. Серия А
Кавазашвили считает, что Кокорин в ближайшее время закончит карьеру
12:39 · Италия. Серия А
«Наполи» собирается начать переговоры по Хамеду Траоре
11:32 · Италия. Серия А
Боссы «Торино» остались недовольны судейством в матче с «Интером»
09:27 · Италия. Серия А
Дармиан: Мы должны бороться до конца
09:12 · Италия. Серия А
Кастильехо покинет «Милан»
09:00 · Италия. Серия А
Бергоми: У «Интера» сейчас проблемы
08:43 · Италия. Серия А
«Интер» впервые с 2004 года пять раз кряду на выезде сыграл вничью
Все новости
Рекомендуем