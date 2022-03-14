Фабиан Руис хочет вернуться в Испанию

Центральный полузащитник итальянского «Наполи» Фабиан Руис надеется продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

Слухи связывали 25-летнего футболиста с различными грандами европейского футбола, а главным претендентом на его подписание назывался лондонский «Арсенал». По сообщениям Corrirere dello Sport, испанец хотел бы перейти в один из ведущих клубов Ла Лиги после открытия летнего трансферного окна.

Контракт Фабиана Руиса с «Наполи» действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 55 млн евро. В текущем сезоне игрок отметился 6 голами и 3 результативными передачами в 24 встречах итальянской Серии А.