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Чемпионат Италии. Серия А

Голкипер «Лацио» заинтересовал несколько клубов АПЛ

14 Марта 2022 • 18:12 Комментировать

Голкипер «Лацио» Томас Стракоша может покинуть итальянский клуб ближайшим летом.

Издание Calciomercato сообщает о том, что албанец всерьез заинтересовал несколько английских клубов.

Текущий контракт голкипера с «орлами» истекает летом 2022 года. Руководители «Лацио» по ходу сезона делали несколько предложений, но достичь консенсуса пока не удалось.

Вполне вероятно, что один из клубов АПЛ сможет привлечь внимание футболиста улучшенным финансовым предложением.

Ранее СМИ писали об интересе «Ньюкасла» к албанскому игроку.

В текущем розыгрыше Стракоша выходил на поле 21 раз во всех турнирах. 9 матчей отработал на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Томас Стракоша
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