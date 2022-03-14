Кьеллини: «Роналду и Месси — пришельцы»

Центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался относительно нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Итальянец высоко оценил способности обоих игроков.

«Криштиану и Лео — пришельцы. Они не из нашего мира. Я очень рад тому, что получилось поработать совместно с Роналду в «Ювентусе». Это были замечательные 3 года. Ежедневно ты видишь, как работает лучший профессионал. Его секрет успеха — интенсивная работа. Каждый день он ставит задачи и стремится выполнять их. Если он нужен партнеру, он всегда рядом.

Но тут же отмечу, что Криштиану — один игрок. Многое зависит от команды. Если коллектив будет поддерживать его на поле, он будет постоянно и очень много забивать» — сказал Кьеллини изданию Manchester Evening News.