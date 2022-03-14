«Фиорентина» предложит «Арсеналу» 15 млн евро за выкуп Торрейры

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Фиорентина» довольна игрой полузащитника Лукаса Торрейры и попытается подписать с ним контракт.

По данным журналиста, руководство «фиалок» хочет сделать предложение «Арсеналу», которому принадлежит уругваец. В «Фиорентине» оценили стоимость футболиста в 15 млн евро. Известно, что «Арсенал» готов отпустить игрока, который играет во Флоренции на правах аренды.

26-летний полузащитник выступает за «фиалок» с лета 2021 года на правах аренды. Он сыграл за итальянскую команду 24 матча в Серии А, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

После 29 туров «Фиорентина» набрала 46 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.