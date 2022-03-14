«Милан» станет конкурентом «Интера» в борьбе за Скамакку

Испанский источник Mundo Deportivo сообщает, что «Милан» собирается подписать 23-летнего нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

Ранее сообщалось, что сильный интерес к игроку проявляет «Интер».

Оба клуба начали переговоры с «Сассуоло» на тему приобретения форварда в будущее межсезонье. Однако, «Сассуоло» не собирается отпускать футболиста менее, чем за 45 миллионов евро.

Сообщается, что «Милан» попытается снизить сумму трансфера, предложив «Сассуоло» троих игрок в обмен на Скамакку – Маттео Габбия, Марко Брешианини и Марко Лазетича. В текущем сезоне Серии А Скамакка сыграл 27 матчей и забил 12 голов.