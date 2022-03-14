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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Монако»

14 Марта 2022 • 13:34 Комментировать

«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Монако» Мамаду Кулибали.

Антонио Витиелло из MilanNews подтверждает сообщения La Gazzetta dello Sport о том, что миланские скауты держат в прицеле Мамаду Кулибали из академии «Монако», которого многие сравнивают с Камавингой.

Срок контракта 17-летнего полузащитника истекает этим летом.

Этот сезон Кулибали проводит в «Салернитане». В 9 матчах Серии А он забил 2 гола.

Сообщается также, что футболистом, приблизительная стоимость которого составляет 3 миллиона евро, интересуются «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Монако Салернитана Мамаду Кулибали
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