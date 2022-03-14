«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Монако» Мамаду Кулибали.

Антонио Витиелло из MilanNews подтверждает сообщения La Gazzetta dello Sport о том, что миланские скауты держат в прицеле Мамаду Кулибали из академии «Монако», которого многие сравнивают с Камавингой.

Срок контракта 17-летнего полузащитника истекает этим летом.

Этот сезон Кулибали проводит в «Салернитане». В 9 матчах Серии А он забил 2 гола.

Сообщается также, что футболистом, приблизительная стоимость которого составляет 3 миллиона евро, интересуются «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».