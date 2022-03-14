Кавазашвили считает, что Кокорин в ближайшее время закончит карьеру

Известный советский экс-вратарь, а ныне эксперт Анзор Кавазашвили высказался по поводу перспектив российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Кавазашвили сказал Sport24, что Кокорин, скорее всего, в ближайшее время вообще закончит карьеру. Экс-вратарь отметил, что он на месте Александра уже давно бы перешёл в какой-нибудь финский клуб из третьего дивизиона и рыбачил бы там на выходных. Эксперт добавил, что сейчас Кокорин уже никому не нужен, даже в РПЛ.

Напомним, что в этом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянском чемпионате лишь пять матчей, но голами или ассистами не отметился.