Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини за свою долгую карьеру так и не победил в Лиге чемпионов, но он надеется восполнить этот недостаток в нынешнем сезоне. «Ювентусу» предстоит поединок с «Вильярреалом» в рамках 1/8 финала ЛЧ. первый матч закончился ничьей 1:1.- Лига чемпионов - это то, чего нам не хватает с 1996 года, и я не выигрывал ее. Мы были близки к победе, мы стараемся каждый год, но не всегда в Лиге чемпионов побеждает сильнейшая команда. В последние три года нас выбивали «Порту», «Лион» и «Аякс». Это разочаровывает, но в этом году мы можем попробовать, - считает Кьеллини, слова которого цитирует Times.
Кьеллини надеется, что в этом году «Ювентус» сможет победить в Лиге чемпионов
|Ювентус
|Салернитана
20.03 17:00
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