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Чемпионат Италии. Серия А

Монтелла поведал, какому клубу он желает победы в чемпионате Италии

14 Марта 2022 • 06:32 Комментировать
Адана Демирспор
2:3
Сивасспор
окончен

Винченцо Монтелла работает в Турции, но с интересом следит за происходящим в Италии. Он поведал, кому желает победы в нынешнем сезоне Серии А, в котором борьбу за «скудетто» ведут миланские гранды, «Наполи» и постепенно нагоняющий их «Ювентус».

- Я всегда слежу за итальянским футболом, и в этом году хотел бы видеть победу «Наполи». Что до моего бывшего клуба («Рома»), то он все лучше играет при Моуринью. Думаю, в перспективе можно бороться за четвертое место или победу в Лиге конференций, - считает Монтелла.

«Наполи» лишь два раза побеждал в чемпионате Италии, в 1987 и в 1990 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Винченцо Монтелла
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