Спаллетти: Влахович и Осимхен – разные игроки

После матча «Верона» - «Наполи», который завершился со счетом 1:2, главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти выразил свои мысли по поводу качества игры Душана Влаховича и Виктора Осимхена.

«Я не сравниваю. Влахович — чемпион, и если такой клуб, как «Ювентус», выбирает его, то это признак того, что у него есть все, чтобы играть на таком уровне», — сказал Спаллети в интервью DAZN.

Тренер «Наполи» также лестно отозвался об игре Осимхена.

«Осимхен — игрок топ-уровня. Он хороший парень и делает все, что может», - сказал Спаллетти.

«Наполи» обыграл «Верону», благодаря дублю нигерийского нападающего.

В этом сезоне Осимхен сыграл в Серии А 19 матчей и забил 9 голов.