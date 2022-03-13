Дест посматривает в сторону Италии

Защитник «Барселоны» Серджино Дест летом может покинуть «Барселону», возможное направление - Италия. С момента прихода Хави к рулю команды у американского футболиста начались проблемы с попаданием в основной состав, и потому он намерен сменить обстановку, понимая, что ситуация в ближайшем будущем вряд ли изменится. По слухам, Дестом активно интересуется «Рома».

Как сообщает Corriere dello Sport, наставник римского клуба, португальский специалист Жозе Моуринью, готов гарантировать Десту место в основном составе своей команды. На место же Деста в «Барселону» может прийти нынешний защитник амстердамского «Аякса» Нуссаир Мазрауи.