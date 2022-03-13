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Чемпионат Италии. Серия А

Костакурта: Калюлю – символ «Милана»

13 Марта 2022 • 23:10 Комментировать

Легенда «Милана» Алессандро Костакурта назвал защитника Пьера Калюлю символом клуба. Футболист в матче прошедшего тура Серии А забил победный гол в ворота «Эмполи».

«Он - символ «Милана», который сильно вырос за эти два года», - заявил Костакурта в интервью Sky Italia. «В последние несколько лет «Милан» много внимания уделял молодым игрокам, и это окупилось и на поле. Надеюсь, они смогут продолжить в том же духе и стремиться к Скудетто».

Калюлю пришел в «Милан» из «Лиона» в 2020 году за 450 тысяч евро. Сейчас его трансферная стоимость по оценкам портала Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

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Милан Алессандро Костакурта Пьер Калюлю
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