Кьеллини о завершении карьеры: Может нужно позвонить Златану?

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал изданию Bianconero о планах на будущее. В частности, журналисты спросили 37-летнего футболиста, когда он собирается закончить карьеру.

«Может быть, мне нужно позвонить Златану и решить вместе с ним? Мы могли бы снять видео для Sky, где мы говорим друг другу: «Что ты хочешь делать? «Нет, что ты хочешь сделать? «Хорошо, мы можем решить вместе», - отшутился защитник.

Кьеллини по-прежнему является игроком стартового состава «старой синьоры». В этом сезоне защитник сыграл в 13 матчах Серии А.