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Кьеллини о завершении карьеры: Может нужно позвонить Златану?

13 Марта 2022 • 22:18 Комментировать

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал изданию Bianconero о планах на будущее. В частности, журналисты спросили 37-летнего футболиста, когда он собирается закончить карьеру.

«Может быть, мне нужно позвонить Златану и решить вместе с ним? Мы могли бы снять видео для Sky, где мы говорим друг другу: «Что ты хочешь делать? «Нет, что ты хочешь сделать? «Хорошо, мы можем решить вместе», - отшутился защитник.

Кьеллини по-прежнему является игроком стартового состава «старой синьоры». В этом сезоне защитник сыграл в 13 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Златан Ибрагимович Джорджо Кьеллини
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