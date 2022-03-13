Дзенга похвалил игру Меньяна

Легендарный вратарь Вальтер Дзенга приятно удивлен быстрому прогрессу голкипера «Милана» Майка Меньяна, цитирует SempreMilan.

«Он сделал отличный сейв после удара Луперто. Также выручил пару раз команду в конце игры. На мой взгляд, он действительно удивляет», - прокомментировал игры Маньяна с «Эмполи» Дзенга.

Французский голкипер пришел «Милан» в прошлое межсезонье, после того как клуб в качестве свободного агента покинул Джиджио Доннарумма.

После вчерашней игры против «Эмполи», которую «Милан» выиграл со счетом 1:0, миланский клуб продолжает занимать первую строчку в таблице чемпионата Италии.