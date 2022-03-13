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Чемпионат Италии. Серия А

Дзенга похвалил игру Меньяна

13 Марта 2022 • 18:52 Комментировать
Милан
1:0
Эмполи
окончен

Легендарный вратарь Вальтер Дзенга приятно удивлен быстрому прогрессу голкипера «Милана» Майка Меньяна, цитирует SempreMilan.

«Он сделал отличный сейв после удара Луперто. Также выручил пару раз команду в конце игры. На мой взгляд, он действительно удивляет», - прокомментировал игры Маньяна с «Эмполи» Дзенга.

Французский голкипер пришел «Милан» в прошлое межсезонье, после того как клуб в качестве свободного агента покинул Джиджио Доннарумма.

После вчерашней игры против «Эмполи», которую «Милан» выиграл со счетом 1:0, миланский клуб продолжает занимать первую строчку в таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вальтер Дзенга Майк Меньян
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окончен Фиорентина 1:0 Болонья 1.60 4.10 5.70
окончен Верона 1:2 Наполи 3.50 3.50 2.12
13.03  20:00 Аталанта ... Дженоа 1.35 5.20 9.00
13.03  20:00 Удинезе ... Рома 3.35 3.50 2.20
13.03  22:45 Торино ... Интер Милан 4.60 4.00 1.75
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