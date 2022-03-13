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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Болонью»

13 Марта 2022 • 16:28 Комментировать (1)
Фиорентина
1:0
Болонья
окончен

Матч 29-го тура чемпионата Италии по футболу завершился победой «Фиорентины» со счётом 1:0.

Победный мяч за «фиалок» на 70-й минуте забил Лукас Торрейра, воспользовавшийся голевым пасом Гаэтано Кастровилли. Стоит отметить, что «Болонья» играла в меньшинстве весь второй тайм, поскольку за вторую жёлтую карточку у гостей был удалён Кевин Бонифаци.

Российский нападающий Александр Кокорин не попал в заявку на матч.

Протокол игры  
Фиорентина 1:0Болонья
(1:0) Торрейра Лукас70'   
Терраччиано ПьетроОдриосола Альваро  78' (Венути Лоренцо (  78') Миленкович НиколаРоша Игор IIБираги Кристиано  77' (Терзич Алекса (  77') Бонавентура Джакомо  64' (Дункан Альфред (  64') Торрейра Лукас   76'Кастровилли ГаэтаноГонсалес НиколасПёнтек Кшиштоф  59' (Иконе Жонатан (  59') Соттил Рикардо  59' (Кабрал Артур (  59')
Запасные: Мартинес Лукас IIКальехон ХосеАмрабат СофьянНастасич МатияДронговски БартломейМале ЮссефСапонара Риккардо
Скорупски ЛукашСумаоро Адама   73'Медель Гари  79' (Сансоне Никола (  79') Бонифаци Кевин   23'   41'Де Сильвестри Лоренцо  79' (Дейкс Митчелл (  79') Сванберг Маттиас  78' (Эбишер Мишель (  78') Схаутен ЙердиСориано Роберто  58' (Бинкс Луис (  58') Хики Аарон   86'Орсолини Риккардо  58' (Барроу Муса (  58') Арнаутович Марко
Запасные: Барди ФранческоБаньолини НиколаВиньято ЭмануэльВиола НиколасКасиус ДенсоФальчинелли ДиегоМ'Байе Ибрахим
13 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Фиорентина Лукас Торрейра
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окончен Фиорентина 1:0 Болонья 1.69 4.10 4.90
Идет 33 минута Верона 0:1 Наполи 3.50 3.60 2.10
13.03  20:00 Аталанта ... Дженоа 1.35 5.20 9.00
13.03  20:00 Удинезе ... Рома 3.35 3.50 2.20
13.03  22:45 Торино ... Интер Милан 4.60 4.00 1.75
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