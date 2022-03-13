«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Болонью»

Матч 29-го тура чемпионата Италии по футболу завершился победой «Фиорентины» со счётом 1:0.

Победный мяч за «фиалок» на 70-й минуте забил Лукас Торрейра, воспользовавшийся голевым пасом Гаэтано Кастровилли. Стоит отметить, что «Болонья» играла в меньшинстве весь второй тайм, поскольку за вторую жёлтую карточку у гостей был удалён Кевин Бонифаци.

Российский нападающий Александр Кокорин не попал в заявку на матч.