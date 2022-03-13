«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Болонью»

Матч 29-го тура чемпионата Италии по футболу завершился победой «Фиорентины» со счётом 1:0.
Победный мяч за «фиалок» на 70-й минуте забил Лукас Торрейра, воспользовавшийся голевым пасом Гаэтано Кастровилли. Стоит отметить, что «Болонья» играла в меньшинстве весь второй тайм, поскольку за вторую жёлтую карточку у гостей был удалён Кевин Бонифаци.
Российский нападающий Александр Кокорин не попал в заявку на матч.
Протокол игры
|(1:0) Торрейра Лукас70'
Терраччиано Пьетро•Одриосола Альваро 78' (Венути Лоренцо ( 78') •Миленкович Никола•Роша Игор II•Бираги Кристиано 77' (Терзич Алекса ( 77') •Бонавентура Джакомо 64' (Дункан Альфред ( 64') •Торрейра Лукас • 76'Кастровилли Гаэтано•Гонсалес Николас•Пёнтек Кшиштоф 59' (Иконе Жонатан ( 59') •Соттил Рикардо 59' (Кабрал Артур ( 59')
Скорупски Лукаш•Сумаоро Адама • 73'Медель Гари 79' (Сансоне Никола ( 79') •Бонифаци Кевин 23' • 41'Де Сильвестри Лоренцо 79' (Дейкс Митчелл ( 79') •Сванберг Маттиас 78' (Эбишер Мишель ( 78') •Схаутен Йерди•Сориано Роберто 58' (Бинкс Луис ( 58') •Хики Аарон • 86'Орсолини Риккардо 58' (Барроу Муса ( 58') •Арнаутович Марко
13 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).