Агент Миранчука рассказал, почему он не попал в заявку на матч с «Дженоа»

Агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука рассказал, почему его клиент не попал в заявку на матч с «Дженоа». Дело оказалось совсем не в травме.

Представитель игрока рассказал «Спорт-Экспрессу», что вскоре пресс-служба команды сделает официальное заявление по поводу Миранчука. Однако его непопадание в заявку никак не связано с возможными повреждениями, о чем писали итальянские СМИ.

«Причина отсутствия в заявке - функциональное состояние, здоровье Леши», - сказал агент футболиста.

Он также отметил, что «ничего страшного не случилось», но Миранчуку нужен перерыв.