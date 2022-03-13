«Милан» планирует продлить контракт с Калулу

Руководство «Милана» планирует продлить соглашение с 21-летним французским защитником Пьером Калулу. Об этом рассказал инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

Несмотря на то, что француз не является основным игроком команды, руководство «Милана» довольно его прогрессом. Продлить соглашение с Калулу собираются до 2026 года.

Напомним, что Пьер Калулу является воспитанником французского «Лиона». К «Милану» футболист присоединился в 2020 году.

В текущем сезоне в составе итальянского клуба Калул принял участие в 19 матчах. Он забил один мяч и сделал одну результативную передачу.