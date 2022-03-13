Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не выйдет на поле в матче с «Дженоа». Футболиста не включили в заявку на встречу очередного тура итальянской Серии А.

По информации ряда итальянских СМИ, причиной, по которой тренерский штаб оставил Миранчука вне игры, стала травма подколенного сухожилия. Сейчас Миранчук находится под присмотром медиков.

«Аталанта» встретится с «Дженоа» 13 марта. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

На данный момент бергамаски занимают пятое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» располагается в зоне вылета, занимая предпоследнюю строчку таблицы.