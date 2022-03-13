Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа»

13 Марта 2022 • 11:11 Комментировать

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не выйдет на поле в матче с «Дженоа». Футболиста не включили в заявку на встречу очередного тура итальянской Серии А.

По информации ряда итальянских СМИ, причиной, по которой тренерский штаб оставил Миранчука вне игры, стала травма подколенного сухожилия. Сейчас Миранчук находится под присмотром медиков.

«Аталанта» встретится с «Дженоа» 13 марта. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

На данный момент бергамаски занимают пятое место в турнирной таблице Серии А.  «Дженоа» располагается в зоне вылета, занимая предпоследнюю строчку таблицы.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Аталанта Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.03  14:30 Фиорентина ... Болонья 1.69 4.10 4.90
13.03  17:00 Верона ... Наполи 3.50 3.60 2.10
13.03  20:00 Аталанта ... Дженоа 1.35 5.20 9.00
13.03  20:00 Удинезе ... Рома 3.35 3.50 2.20
13.03  22:45 Торино ... Интер Милан 4.60 4.00 1.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Марта
12:06 · Италия. Серия А
Агент Миранчука рассказал, почему он не попал в заявку на матч с «Дженоа»
11:47 · Италия. Серия А
«Милан» планирует продлить контракт с Калулу
11:38 · Италия. Серия А
«Рома» завершила сделку по «Свилару»
11:11 · Италия. Серия А
Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа»
07:03 · Италия. Серия А
«Милан» намерен продлить контракт Калюлю
05:51 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Следующий матч очень важен»
04:58 · Италия. Серия А
Пиоли доволен победой над «Эмполи», но опасается «Ювентуса» 1
01:28 · Италия. Серия А
«Интер» интересуется нападающим «Зальцбурга»
00:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Интер» заинтересованы в приобретении Паредеса
00:41 · Италия. Серия А
«Милан» упрочил своё лидерство в Серии А, обыграв «Эмполи»
12 Марта
23:59 · Италия. Серия А
Гол Калулу в матче «Милана» с «Эмполи» стал шестисотым для Пиоли-тренера в Серии А
23:59 · Италия. Серия А
Скамакка согласовал условия контракта с «Интером»
23:56 · Италия. Серия А
«Интер» опережает «Баварию» в борьбе за Бремера
23:42 · Италия. Серия А
Аллегри: «Мы сыграли хорошо»
23:29 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес мечтает о «скудетто»
Все новости
Рекомендуем