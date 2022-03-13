Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» намерен продлить контракт Калюлю

13 Марта 2022 • 07:03 Комментировать
Милан
1:0
Эмполи
окончен
Французский защитник Пьер Калюлю может остаться в «Милане» вплоть до 2026 года, руководство клуба готов продлить его соглашение. В прошедшем матче с «Эмполи» Пьер забил свой первый гол в текущем сезоне и принес своему клубу победу с минимальным счетом. Тем самым он  подтвердил свой прогресс, который, помимо гола, выражается и в двух результативных передачах в двадцати семи проведенных матчах в текущем сезоне. Как уточняет итальянский репортер Николо Скира, нынешний контракт Калилу с лидером итальянского чемпионата рассчитан до 2025 года. Калюлю защищает цвета «Милана» с 2020 года.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьер Калюлю
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.03  14:30 Фиорентина ... Болонья 1.69 4.10 4.90
13.03  17:00 Верона ... Наполи 3.50 3.60 2.10
13.03  20:00 Аталанта ... Дженоа 1.35 5.20 9.00
13.03  20:00 Удинезе ... Рома 3.35 3.50 2.20
13.03  22:45 Торино ... Интер Милан 4.60 4.00 1.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Марта
07:03 · Италия. Серия А
«Милан» намерен продлить контракт Калюлю
05:51 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Следующий матч очень важен»
04:58 · Италия. Серия А
Пиоли доволен победой над «Эмполи», но опасается «Ювентуса» 1
01:28 · Италия. Серия А
«Интер» интересуется нападающим «Зальцбурга»
00:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Интер» заинтересованы в приобретении Паредеса
00:41 · Италия. Серия А
«Милан» упрочил своё лидерство в Серии А, обыграв «Эмполи»
12 Марта
23:59 · Италия. Серия А
Гол Калулу в матче «Милана» с «Эмполи» стал шестисотым для Пиоли-тренера в Серии А
23:59 · Италия. Серия А
Скамакка согласовал условия контракта с «Интером»
23:56 · Италия. Серия А
«Интер» опережает «Баварию» в борьбе за Бремера
23:42 · Италия. Серия А
Аллегри: «Мы сыграли хорошо»
23:29 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес мечтает о «скудетто»
22:15 · Италия. Серия А
«Милан» — «Эмполи»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
22:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» победил «Сампдорию» благодаря дублю Мораты и автоголу 14
21:59 · Италия. Серия А
«Интер» интересуется полузащитником «Эмполи»
21:35 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не собирается уходить из «Челси»
Все новости
Рекомендуем