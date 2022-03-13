«Милан» намерен продлить контракт Калюлю

Французский защитник Пьер Калюлю может остаться в «Милане» вплоть до 2026 года, руководство клуба готов продлить его соглашение. В прошедшем матче с «Эмполи» Пьер забил свой первый гол в текущем сезоне и принес своему клубу победу с минимальным счетом. Тем самым он подтвердил свой прогресс, который, помимо гола, выражается и в двух результативных передачах в двадцати семи проведенных матчах в текущем сезоне. Как уточняет итальянский репортер Николо Скира, нынешний контракт Калилу с лидером итальянского чемпионата рассчитан до 2025 года. Калюлю защищает цвета «Милана» с 2020 года.

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