Спаллетти: «Следующий матч очень важен»

После поражения от «Милана» главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти требует от своих подопечных собраться и достойно выступить в игре с «Вероной». Хотя «Наполи» и остается в борьбе за титул, команда не очень стабильна - перед поражением от «Милана» были еще две ничьи, хотя такой результат с «Интером» вполне можно назвать хорошим, а вот с «Кальяри» - не очень. Сейчас Спаллетти требует обязательной победы.

- Время слов закончилось. Завтра мы должны честно сражаться, потому что поражение станет для нас фатальным. Сперва победа, потом слова. Поражение от «Милана» было болезненным, я много раз пересматривал матч, чтобы понять, что случилось. «Милан» успешно разрушил нашу игру и мы ошиблись, вдобавок, в обороне, - считает Спаллетти, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.