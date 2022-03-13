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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Следующий матч очень важен»

13 Марта 2022 • 05:51 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.50 3.55 2.05
Через 10 ч. 42 мин.

После поражения от «Милана» главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти требует от своих подопечных собраться и достойно выступить в игре с «Вероной». Хотя «Наполи» и остается в борьбе за титул, команда не очень стабильна - перед поражением от «Милана» были еще две ничьи, хотя такой результат с «Интером» вполне можно назвать хорошим, а вот с «Кальяри» - не очень. Сейчас Спаллетти требует обязательной победы.

- Время слов закончилось. Завтра мы должны честно сражаться, потому что поражение станет для нас фатальным. Сперва победа, потом слова. Поражение от «Милана» было болезненным, я много раз пересматривал матч, чтобы понять, что случилось. «Милан» успешно разрушил нашу игру и мы ошиблись, вдобавок, в обороне, - считает Спаллетти, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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окончен Милан 1:0 Эмполи 1.35 5.00 8.50
13.03  14:30 Фиорентина ... Болонья 1.69 4.10 4.90
13.03  17:00 Верона ... Наполи 3.50 3.60 2.10
13.03  20:00 Аталанта ... Дженоа 1.35 5.20 9.00
13.03  20:00 Удинезе ... Рома 3.35 3.50 2.20
13.03  22:45 Торино ... Интер Милан 4.60 4.00 1.75
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