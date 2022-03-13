Пиоли доволен победой над «Эмполи», но опасается «Ювентуса»

В матче двадцать девятого тура итальянской Серии А «Милан» принимал дома «Эмполи» и победил с минимальным преимуществом. Благодаря этой победе «Милан» удерживает лидерство в Серии А, но главный тренер команды Стефано Пиоли опасается конкуренции со стороны набирающего обороты «Ювентуса».

- Мы не доминировали, но контролировали игру и это важно. Сейчас трудно давать оценку турнирной таблице, у «Интера» ведь на два матча меньше. Согласился бы я прямо сейчас на второе место в чемпионате? Сейчас - нет, не время на что-то подписываться, надо просто играть. Я не сбрасываю со счетов и «Ювентус», у них очень длинная хорошая серия результатов, - заявил Пиоли. слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.