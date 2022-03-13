«Ювентус» и «Интер» заинтересованы в приобретении Паредеса

Согласно Calciomercato, «Ювентус» и «Интер» намерены побороться за полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.

Аргентинец играет за «ПСЖ» с 2019 года, его контракт истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что парижский клуб собирается избавиться от футболиста по окончании сезона.

27-летний полузащитник уже имеет опыт выступления в Серии А. С 2017 по 2017 год он играл за «Рому» и «Эмполи».

В этом сезоне в футболке «ПСЖ» Паредес сыграл в 12 матчах. Его трансферная стоимость, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.