«Милан» упрочил своё лидерство в Серии А, обыграв «Эмполи»

«Милан» одержал победу в 29-м туре чемпионата Италии, с минимальным счётом обыграв «Эмполи» (1:0).
Единственный гол в матче на 19-й минуте первого тайма забил Пьер Калюлю.
Победа позволила «Милану» упрочить своё лидерство в Серии А, но по потерянным очкам команда Стефано Пиоли продолжает уступать «Интеру», имеющего две игры в запасе. На текущий момент разница между клубами составляет пять очков.
Протокол игры
|(1:0) Калюлю Пьер19'
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Калюлю Пьер•Томори Фикайо•Флоренци Алессандро•Беннасер Исмаэль•Тонали Сандро•Мессьяс Жуниор 72' (Салемакерс Алексис ( 72') •Кесси Франк 72' (Диас Браим ( 72') •Леау Рафаэл 83' (Ибрагимович Златан ( 83') •Жиру Оливье 83' (Ребич Анте ( 83')
Викарио Гульельмо•Фьямоцци Риккардо 63' (Паризи Фабьяно ( 63') •Романьоли Симоне•Луперто Себастьяно•Какас Либерато 63' (Кутроне Патрик ( 63') •Журковски Шимон•Аслани Кристьян•Бандинелли Филиппо 71' (Бенасси Марко ( 71') •Байрами Недим 71' (Ди Франческо Федерико ( 71') •Хендерсон Лиам 63' (Стоянович Петар ( 63') •Пинамонти Андреа
12 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).