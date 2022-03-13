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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» упрочил своё лидерство в Серии А, обыграв «Эмполи»

13 Марта 2022 • 00:41 Комментировать
Милан
1:0
Эмполи
окончен

«Милан» одержал победу в 29-м туре чемпионата Италии, с минимальным счётом обыграв «Эмполи» (1:0).

Единственный гол в матче на 19-й минуте первого тайма забил Пьер Калюлю.

Победа позволила «Милану» упрочить своё лидерство в Серии А, но по потерянным очкам команда Стефано Пиоли продолжает уступать «Интеру», имеющего две игры в запасе. На текущий момент разница между клубами составляет пять очков.

Протокол игры  
Милан 1:0Эмполи
(1:0) Калюлю Пьер19'   
Меньян МайкКалабрия ДавидеКалюлю ПьерТомори ФикайоФлоренци АлессандроБеннасер ИсмаэльТонали СандроМессьяс Жуниор  72' (Салемакерс Алексис (  72') Кесси Франк  72' (Диас Браим (  72') Леау Рафаэл  83' (Ибрагимович Златан (  83') Жиру Оливье  83' (Ребич Анте (  83')
Запасные: Габбия МаттеоБалло-Туре ФодеКастильехо СамуэльМальдини ДаниэльРоманьоли АлессиоТатарушану ЧиприанКрунич РадеМиранте Антонио
Викарио ГульельмоФьямоцци Риккардо  63' (Паризи Фабьяно (  63') Романьоли СимонеЛуперто СебастьяноКакас Либерато  63' (Кутроне Патрик (  63') Журковски ШимонАслани КристьянБандинелли Филиппо  71' (Бенасси Марко (  71') Байрами Недим  71' (Ди Франческо Федерико (  71') Хендерсон Лиам  63' (Стоянович Петар (  63') Пинамонти Андреа
Запасные: Исмайли АрдианЛа Мантия АндреаВити МаттиаВерре ВалериоШтулац ЛеоТонелли ЛоренцоУйкани Самир
12 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Эмполи Пьер Калюлю
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окончен Салернитана 2:2 Сассуоло 4.05 4.15 1.80
окончен Сампдория 1:3 Ювентус 5.40 3.85 1.65
окончен Милан 1:0 Эмполи 1.35 5.00 8.50
13.03  14:30 Фиорентина ... Болонья 1.69 4.10 4.90
13.03  17:00 Верона ... Наполи 3.50 3.60 2.10
13.03  20:00 Аталанта ... Дженоа 1.35 5.20 9.00
13.03  20:00 Удинезе ... Рома 3.35 3.50 2.20
13.03  22:45 Торино ... Интер Милан 4.60 4.00 1.75
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