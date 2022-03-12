Гол Калулу в матче «Милана» с «Эмполи» стал шестисотым для Пиоли-тренера в Серии А

В матче двадцать девятого тура итальянской Серии А «Милан» принимает дома «Эмполи» и уже на девятнадцатой минуте вышел вперед благодаря голу Пьера Калулу. Для французского защитника это был первый гол в нынешнем сезоне в составе «Милана», а вот для Стефано Пиоли, главного тренера «Милана», этот мяч стал юбилейным, шестисотым, забитым его командами за все время работы в Серии А. По этому показателю Пиоли вышел на седьмое место в общей классификации среди всех тренеров трехочковой эры (по три очка за победу в Италии начали давать с сезона 1994/1995).