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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Калулу в матче «Милана» с «Эмполи» стал шестисотым для Пиоли-тренера в Серии А

12 Марта 2022 • 23:59 Комментировать
Милан
1:0
Эмполи
окончен

В матче двадцать девятого тура итальянской Серии А «Милан» принимает дома «Эмполи» и уже на девятнадцатой минуте вышел вперед благодаря голу Пьера Калулу. Для французского защитника это был первый гол в нынешнем сезоне в составе «Милана», а вот для Стефано Пиоли, главного тренера «Милана», этот мяч стал юбилейным, шестисотым, забитым его командами за все время работы в Серии А. По этому показателю Пиоли вышел на седьмое место в общей классификации среди всех тренеров трехочковой эры (по три очка за победу в Италии начали давать с сезона 1994/1995).

Следить за событиями матча можно по ссылке на онлайн-трансляцию.
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Милан Эмполи Стефано Пиоли
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окончен Салернитана 2:2 Сассуоло 4.05 4.15 1.80
окончен Сампдория 1:3 Ювентус 5.40 3.85 1.65
окончен Милан 1:0 Эмполи 1.35 5.00 8.50
13.03  14:30 Фиорентина ... Болонья 1.63 4.00 5.30
13.03  17:00 Верона ... Наполи 3.50 3.55 2.05
13.03  20:00 Удинезе ... Рома 3.30 3.40 2.20
13.03  20:00 Аталанта ... Дженоа 1.35 5.00 9.50
13.03  22:45 Торино ... Интер Милан 5.50 3.80 1.65
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12 Марта
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