В матче двадцать девятого тура итальянской Серии А «Милан» принимает дома «Эмполи» и уже на девятнадцатой минуте вышел вперед благодаря голу Пьера Калулу. Для французского защитника это был первый гол в нынешнем сезоне в составе «Милана», а вот для Стефано Пиоли, главного тренера «Милана», этот мяч стал юбилейным, шестисотым, забитым его командами за все время работы в Серии А. По этому показателю Пиоли вышел на седьмое место в общей классификации среди всех тренеров трехочковой эры (по три очка за победу в Италии начали давать с сезона 1994/1995).Следить за событиями матча можно по ссылке на онлайн-трансляцию.
Гол Калулу в матче «Милана» с «Эмполи» стал шестисотым для Пиоли-тренера в Серии А
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|окончен
|Специя
|2:0
|Кальяри
|2.75 3.20 2.70
|окончен
|Салернитана
|2:2
|Сассуоло
|4.05 4.15 1.80
|окончен
|Сампдория
|1:3
|Ювентус
|5.40 3.85 1.65
|окончен
|Милан
|1:0
|Эмполи
|1.35 5.00 8.50
|13.03 14:30
|Фиорентина
|...
|Болонья
|1.63 4.00 5.30
|13.03 17:00
|Верона
|...
|Наполи
|3.50 3.55 2.05
|13.03 20:00
|Удинезе
|...
|Рома
|3.30 3.40 2.20
|13.03 20:00
|Аталанта
|...
|Дженоа
|1.35 5.00 9.50
|13.03 22:45
|Торино
|...
|Интер Милан
|5.50 3.80 1.65
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