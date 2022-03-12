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Чемпионат Италии. Серия А

Скамакка согласовал условия контракта с «Интером»

12 Марта 2022 • 23:59 Комментировать

«Интер» стал на шаг ближе к тому, чтобы заполучить нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку после достижения соглашения с игроком на сумму 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Миланский клуб перешел к стадии обсуждения трансфера с «Сассуоло» и, как утверждают источники, переговоры идут успешно. Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Скамакка сыграл в 26 матчах Серии А, в которых забил 11 голов.

Скамакка является воспитанником академии «Ромы» и пришел в «Сассуоло» после непродолжительного пребывания в голландском «ПСВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло Джанлука Скамакка
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13.03  17:00 Верона ... Наполи 3.50 3.60 2.10
13.03  20:00 Аталанта ... Дженоа 1.35 5.20 9.00
13.03  20:00 Удинезе ... Рома 3.35 3.50 2.20
13.03  22:45 Торино ... Интер Милан 4.60 4.00 1.75
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