Скамакка согласовал условия контракта с «Интером»

«Интер» стал на шаг ближе к тому, чтобы заполучить нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку после достижения соглашения с игроком на сумму 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Миланский клуб перешел к стадии обсуждения трансфера с «Сассуоло» и, как утверждают источники, переговоры идут успешно. Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Скамакка сыграл в 26 матчах Серии А, в которых забил 11 голов.

Скамакка является воспитанником академии «Ромы» и пришел в «Сассуоло» после непродолжительного пребывания в голландском «ПСВ».