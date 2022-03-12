Тео Эрнандес продлил свой контракт с «Миланом» до 2026 года, и он пояснил, почему принял такое решение. По словам Тео Эрнандеса, он попал в нужное место в нужное время, и надеется, что уже в этом сезоне получится выиграть «скудетто». «Милан» занимает первую строчку в турнирной таблице, но команда не выигрывала чемпионат с 2011 года.- У этой команды большое будущее. Мы можем возродить «Милан». Тут работают отменные люди. Именно потому я продлил контракт до 2026 года. Тут есть все, чтобы побеждать и сейчас я надеюсь на титул уже в этом году, - заявил Эрнандес, слова которого цитирует L'Equipe.
Тео Эрнандес мечтает о «скудетто»
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