«Интер» интересуется полузащитником «Эмполи»

«Интер» собирается укрепить свои позиции в полузащите и приобрести молодого албанца Кристьяна Аслани из «Эмполи».

Аслани начал свою карьеру на позиции атакующего полузащитника, но затем начал играть ближе к обороне, продемонстрировав хорошее видение поля и владение качественными дальними передачами.

В этом сезоне 20-летний полузащитник провел 13 матчей в Серии А, По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро. Аслани также представлял сборную своей страны на молодежном уровне.