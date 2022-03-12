«Лацио» сделал предложение Романьоли

Римский «Лацио» предложил контракт защитнику «Милана» Алессио Романьоли, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, римляне предлагают защитнику 3,2 миллиона евро в год. Это меньше, чем сейчас защитник получает в «Милане», но выше чем предлагает ему сам «Милан» в будущем сезоне.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сари также одобрил приглашение в клуб Романьоли, так как считает, что его приход повысит качество защиты команды.

В этом сезоне за «Милан» Романьоли сыграл в 18 матчах и забил 1 гол.