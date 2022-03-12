«Специя» победила «Кальяри», «Салернитана» и «Сассуоло» разошлись миром

«Специя» в рамках 29-го тура итальянской серии А обыграла «Кальяри» со счётом 2:0. В другом матче «Салернитана» и «Сассуоло» выиграли вничью – 2:2.
За «Специю» голами отметились Мартин Эрлич и Рей Манай, а Даниэле Верде не реализовал пенальти.
В матче «Салернитана» – «Сассуоло» команды обменялись голами – Федерико Бонаццоли и Миран Джурич забили за хозяев поля, а Джанлука Скамачча и Хамед Траоре отметились за гостевую команду. Стоит отметить, что у «Сассуоло» был удалён Джакомо Распадори, заработавший две жёлтые карточки за две минуты.
Протокол игры
|(1:0) Эрлич Мартин55'
|(2:0) Манай Рей74'
Проведель Иван•Амьен-Аду Кельвен•Эрлич Мартин•Николау Димитрис•Реца Аркадиуш•Маджоре Джулио•Кивиор Якуб•Бастони Симоне 83' (Христов Петко ( 83') •Верде Даниэле 68' (Коваленко Виктор ( 68') •Гьяси Эммануэль 90' (Феррер Сальвадор ( 90') •Агудело Кевин 68' (Манай Рей ( 68' ) 75'
Краньо Алессио•Гольданига Эдоардо • 75'Ловато Маттео 71' (Кейта Бальде ( 71') •Альтаре Джорджо•Белланова Рауль•Грасси Альберто•Дейола Алессандро 62' (Марин Рэзван ( 62') •Базелли Даниэле 62' (Перейро Гастон ( 62') •Далберт Эстеван 46' (Дзаппа Габриэле ( 46' ) • 84'Паволетти Леонардо • 30'Педро Жоао 45'
12 марта. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры
|(1:0) Бонаццоли Федерико8'
|20'Скамачча Джанлука (1:1)
|30'Траоре Хамед (1:2)
|(2:2) Джурич Милан II81'
Сепе Луиджи•Весели Фредерик 46' (Цортеа Надир ( 46') •Дьомбер Норберт•Фасио Федерико•Руджери Маттео 62' 69' (Муссе Ли ( 69') •Кулибали Лассана•Эдерсон Хонорато 31' (Радованович Иван ( 31') •Кастанос Григорис 46' (Перотти Диего ( 46') •Бонаццоли Федерико•Верди Симоне 69' (Раньери Лука ( 69' ) • 79'Джурич Милан II
Консильи Андреа•Мюлдюр Мерт•Кирикеш Влад 46' (Ruan Neto ( 46') •Феррари Джанмарко•Кирьякопулос Георгиос•Фраттези Давиде 89' (Харрауи Абдау ( 89') •Лопес Максим • 90'Берарди Доменико 13' 79' (Айхан Кан ( 79') •Распадори Джакомо 57' • 59'Траоре Хамед 79' (Энрике Матеус ( 79') •Скамачча Джанлука 69' (Дефрель Грегоре ( 69')
12 марта. Стадион "Аречи".