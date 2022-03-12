«Специя» победила «Кальяри», «Салернитана» и «Сассуоло» разошлись миром

«Специя» в рамках 29-го тура итальянской серии А обыграла «Кальяри» со счётом 2:0. В другом матче «Салернитана» и «Сассуоло» выиграли вничью – 2:2.

За «Специю» голами отметились Мартин Эрлич и Рей Манай, а Даниэле Верде не реализовал пенальти.

В матче «Салернитана» – «Сассуоло» команды обменялись голами – Федерико Бонаццоли и Миран Джурич забили за хозяев поля, а Джанлука Скамачча и Хамед Траоре отметились за гостевую команду. Стоит отметить, что у «Сассуоло» был удалён Джакомо Распадори, заработавший две жёлтые карточки за две минуты.