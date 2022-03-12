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Чемпионат Италии. Серия А

«Специя» победила «Кальяри», «Салернитана» и «Сассуоло» разошлись миром

12 Марта 2022 • 19:03 Комментировать
Специя
2:0
Кальяри
окончен

«Специя» в рамках 29-го тура итальянской серии А обыграла «Кальяри» со счётом 2:0. В другом матче «Салернитана» и «Сассуоло» выиграли вничью – 2:2.

За «Специю» голами отметились Мартин Эрлич и Рей Манай, а Даниэле Верде не реализовал пенальти.

В матче «Салернитана» – «Сассуоло» команды обменялись голами – Федерико Бонаццоли и Миран Джурич забили за хозяев поля, а Джанлука Скамачча и Хамед Траоре отметились за гостевую команду. Стоит отметить, что у «Сассуоло» был удалён Джакомо Распадори, заработавший две жёлтые карточки за две минуты.

Протокол игры  
Специя 2:0Кальяри
(1:0) Эрлич Мартин55'   
(2:0) Манай Рей74'   
Проведель ИванАмьен-Аду КельвенЭрлич МартинНиколау ДимитрисРеца АркадиушМаджоре ДжулиоКивиор ЯкубБастони Симоне  83' (Христов Петко (  83') Верде Даниэле  68' (Коваленко Виктор (  68') Гьяси Эммануэль  90' (Феррер Сальвадор (  90') Агудело Кевин  68' (Манай Рей (  68'   75')
Запасные: Шер АймарЗовко ПетарБертола НиколоЗут ЙерунАнтист ЖанисБурабия МехдиНгиамба ОрельенПодгоряну Суф
Краньо АлессиоГольданига Эдоардо   75'Ловато Маттео  71' (Кейта Бальде (  71') Альтаре ДжорджоБелланова РаульГрасси АльбертоДейола Алессандро  62' (Марин Рэзван (  62') Базелли Даниэле  62' (Перейро Гастон (  62') Далберт Эстеван  46' (Дзаппа Габриэле (  46'   84') Паволетти Леонардо   30'Педро Жоао   45'
Запасные: Ликояннис ХараламбосЧеппители ЛукаОберт АдамРадунович БорисАрести СимонеКарбони Андреа
12 марта. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры  
Салернитана 2:2Сассуоло
(1:0) Бонаццоли Федерико8'   
  20'Скамачча Джанлука (1:1)
  30'Траоре Хамед (1:2)
(2:2) Джурич Милан II81'   
Сепе ЛуиджиВесели Фредерик  46' (Цортеа Надир (  46') Дьомбер НорбертФасио ФедерикоРуджери Маттео   62'  69' (Муссе Ли (  69') Кулибали ЛассанаЭдерсон Хонорато  31' (Радованович Иван (  31') Кастанос Григорис  46' (Перотти Диего (  46') Бонаццоли ФедерикоВерди Симоне  69' (Раньери Лука (  69'   79') Джурич Милан II
Запасные: Дрэгушин РадуКулибали МамадуБохинен ЭмильБелек ВидГальоло РиккардоОби ДжоэлMikael
Консильи АндреаМюлдюр МертКирикеш Влад  46' (Ruan Neto (  46') Феррари ДжанмаркоКирьякопулос ГеоргиосФраттези Давиде  89' (Харрауи Абдау (  89') Лопес Максим   90'Берарди Доменико   13'  79' (Айхан Кан (  79') Распадори Джакомо   57'   59'Траоре Хамед  79' (Энрике Матеус (  79') Скамачча Джанлука  69' (Дефрель Грегоре (  69')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенЦакки ДжоэлеКиерво РиккардоОддеи БрайанМаньянелли ФранческоПелузо Федерико
12 марта. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Сассуоло Салернитана Специя
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окончен Специя 2:0 Кальяри 2.75 3.20 2.70
окончен Салернитана 2:2 Сассуоло 4.05 4.15 1.80
Идет 15 минута Сампдория 0:0 Ювентус 5.40 3.85 1.65
12.03  22:45 Милан ... Эмполи 1.34 5.60 9.00
13.03  14:30 Фиорентина ... Болонья 1.69 4.10 4.90
13.03  17:00 Верона ... Наполи 3.50 3.60 2.10
13.03  20:00 Аталанта ... Дженоа 1.35 5.20 9.00
13.03  20:00 Удинезе ... Рома 3.35 3.50 2.20
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