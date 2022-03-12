Бывший тренер «Ювентуса» недоволен де Лихтом

Бывший тренер «Ювентуса» Джованни Галеоне недоволен игрой защитника клуба де Лихта и считает что у команды сейчас серьезные проблемы с обороной.

«Серьезной проблемой является то, что рядом с Кьеллини нет настоящего центрального защитника. Де Лихт только портит дело», - сказал Галеоне в интервью La Gazzetta dello Sport.

Галеоне отметил, что на место напарника Кьеллини хорошо бы вписался Давид Алаба или Антонио Рюдигер.

Также тренер немного покритиковал Пауло Дибалу. По словам специалиста, для того, чтобы быть центром командной игры, Дибале не хватает физических кондиций и атлетизма.