Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Болоньей»

Тренерский штаб «Фиорентины» принял решение включить российского нападающего Александра Кокорина в заявку команды на предстоящий матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором флорентийцы сыграют дома с «Болоньей». Об этом сообщила пресс-служба «фиалок».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие лишь в пяти матчах Серии А, сыграв в общей сложности 45 минут. В последний раз он появлялся на поле в итальянском чемпионате 10 января, выйдя на замену в выездном матче с «Торино» (0:4). Ни одним результативным действием Кокорин в нынешнем сезоне ещё не отметился.

Матч «Фиорентина» – «Болонья» начнётся в воскресенье, 13 марта, в 14:30 по московскому времени.