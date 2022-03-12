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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Болоньей»

12 Марта 2022 • 18:18 Комментировать
Фиорентина
...
Болонья
1.63 4.00 5.30
Через 19 ч. 33 мин.

Тренерский штаб «Фиорентины» принял решение включить российского нападающего Александра Кокорина в заявку команды на предстоящий матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором флорентийцы сыграют дома с «Болоньей». Об этом сообщила пресс-служба «фиалок».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие лишь в пяти матчах Серии А, сыграв в общей сложности 45 минут. В последний раз он появлялся на поле в итальянском чемпионате 10 января, выйдя на замену в выездном матче с «Торино» (0:4). Ни одним результативным действием Кокорин в нынешнем сезоне ещё не отметился.

Матч «Фиорентина» – «Болонья» начнётся в воскресенье, 13 марта, в 14:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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ФИОРЕНТИНА БОЛОНЬЯ
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Идет 87 минута Салернитана 2:2 Сассуоло 4.05 4.15 1.80
12.03  20:00 Сампдория ... Ювентус 5.20 4.00 1.68
12.03  22:45 Милан ... Эмполи 1.34 5.60 9.00
13.03  14:30 Фиорентина ... Болонья 1.69 4.10 4.90
13.03  17:00 Верона ... Наполи 3.50 3.60 2.10
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