Малиновский может перейти в «Милан»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщает Tuttosport.

Представители «Милана» следят за 28-летнийм футболистом и рассматривают возможность заключения сделки летом.

Напомним, что Малиновский является воспитанником донецкого «Шахтера». К «Аталанте» футболист присоединился в 2019 году.

В текущем сезоне Руслан Малиновский принял участие в 31-м матче в составе «Аталанты». Он забил десять голов и отдал четыре результативных передачи.

Действующий контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает Малиновского в 30 миллионов евро.