Пиоли: «Эмполи» может создать нам проблемы»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли предупреждает своих подопечных о том, что «Эмполи» может стать неудобным соперником для «россонери». «Милану» предстоит сыграть с «Эмполи» в матче двадцать девятого тура итальянской Серии А, и у команды есть неприятная особенность в этом сезоне - она отлично играет против прямых конкурентов, но теряет очки с командами из второй половины таблицы.

- «Эмполи» - очень динамичная команда, техничная, с ними нелегко бороться. Уверен, они будут стараться испортить нам жизнь. Они умеют играть в различный футбол, непредсказуемы, у них есть отчаянная цель спасти свое место в Серии А. В матче первого круга у нас были большие проблемы с «Эмполи», - вспоминает Пиоли, слова которого цитирует ITASportPress.