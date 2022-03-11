Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Эмполи» может создать нам проблемы»

11 Марта 2022 • 23:59 Комментировать
Милан
...
Эмполи
1.35 5.00 8.50
Через 21 ч. 21 мин.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли предупреждает своих подопечных о том, что «Эмполи» может стать неудобным соперником для «россонери». «Милану» предстоит сыграть с «Эмполи» в матче двадцать девятого тура итальянской Серии А, и у команды есть неприятная особенность в этом сезоне - она отлично играет против прямых конкурентов, но теряет очки с командами из второй половины таблицы.

- «Эмполи» - очень динамичная команда, техничная, с ними нелегко бороться. Уверен, они будут стараться испортить нам жизнь. Они умеют играть в различный футбол, непредсказуемы, у них есть отчаянная цель спасти свое место в Серии А. В матче первого круга у нас были большие проблемы с «Эмполи», - вспоминает Пиоли, слова которого цитирует ITASportPress.

В матче первого тура «Милан» выиграл у «Эмполи» со счетом 4:2. Матч ответного круга состоится 12 марта, в субботу, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Эмполи Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЭМПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.03  17:00 Специя ... Кальяри 2.50 3.50 2.80
12.03  17:00 Салернитана ... Сассуоло 3.90 3.80 1.92
12.03  20:00 Сампдория ... Ювентус 5.20 4.00 1.68
12.03  22:45 Милан ... Эмполи 1.34 5.60 9.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
01:22 · Италия. Серия А
Мойзе Кин может заменить Белотти в «Торино»
01:01 · Италия. Серия А
Куадрадо: «Влахович отлично вписывается в «Ювентус»
11 Марта
23:59 · Италия. Серия А
Пиоли: «Эмполи» может создать нам проблемы»
23:41 · Италия. Серия А
Аллегри: «Играть в Генуе всегда непросто»
23:31 · Италия. Серия А
Осимхен всё ещё верит в чемпионский титул
22:49 · Италия. Серия А
Шевченко рассказал, что его родные заблокированы в одном из городов Украины
22:14 · Италия. Серия А
Парти интересен «Ювентусу»
21:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» присматривается к трём игрокам «Челси»
21:19 · Италия. Серия А
Костакурта изменил своё мнение о полезности Ибрагимовича для «Милана»
20:03 · Италия. Серия А
«Милан» ведёт переговоры о выкупе Флоренци
19:53 · Италия. Серия А
Костакурта: «Жиру может привести «Милан» к титулу»
19:31 · Италия. Серия А
Летом Видаль покинет «Интер»
12:26 · Италия. Серия А
Защитник «Аталанты» Дзаппакоста: «Миранчук и Малиновский — близкие друзья. Мы поддерживаем их» 1
11:08 · Италия. Серия А
«Интер» готов продать Санчеса
10:52 · Италия. Серия А
Видаль покинет «Интер» 1
Все новости
Рекомендуем