Осимхен всё ещё верит в чемпионский титул

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен верит в то, что «Наполи» еще способен взять чемпионский титул, несмотря на домашнее поражение от «Милана» вечером шестого марта. «Наполи» в своей истории побеждал в чемпионате Италии лишь два раза, оба раза это получалось благодаря легендарному Диего Марадоне - в 1987 и 1990 году.

- Гонка за скудетто продолжается. Мы верим в это, и тиффози тоже должны верить и поддерживать нас. Конечно, поражение от «Милана» было болезненным, мы плохо провели тот матч. Но у нас хорошая команда, - считает Осимхен, слова которого прозвучали в эфире радиостанции Radio Kiss Kiss.