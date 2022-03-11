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Шевченко рассказал, что его родные заблокированы в одном из городов Украины

11 Марта 2022 • 22:49 Комментировать

Бывший наставник украинской сборной и «Дженоа» Андрей Шевченко переживает из-за сложившейся на Украине обстановки. Дело в том, что городок Буча, в котором прошли активные и серьезные бои, не является чужим для него - в детстве он тренировался там, к тому же, его родные приняли у себя беженцев из этого городка.

- Моя мать и сестра блокированы там. Они даже приняли к себе несколько оставшихся без жилья людей из Бучи. Там нет еды, нет электричества. Это друзья моей сестры. Я хорошо знаю Бучу, тренировался там, когда был молодым. Это ужасно, - рассказал Шевченко английским журналистам из Sky Sports.

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Андрей Шевченко
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