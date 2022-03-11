Костакурта изменил своё мнение о полезности Ибрагимовича для «Милана»

Еще недавно, в начале марта, бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта был скептически настроен по поводу продления контракта Златана Ибрагимовича, которому в октябре исполнится 41 год. Но сейчас он уже изменил свое мнение - теперь Костакурта считает, что Ибрагимовича следует сохранить в составе команды и на следующий сезон.

- Ибра фундаментально важен для команды. Вместе с Мальдини и Пиоли они - столбы возродившегося «Милана». Нынешняя команда - это их команда. Златан, может, не столь важен на поле, как раньше, но он сохраняет свою ценность для команды, - заявил Костакурта, слова которого цитирует ITASportPress.