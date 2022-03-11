Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Костакурта изменил своё мнение о полезности Ибрагимовича для «Милана»

11 Марта 2022 • 21:19 Комментировать
Милан
...
Эмполи
1.35 5.00 8.50
12.03 22:45

Еще недавно, в начале марта, бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта был скептически настроен по поводу продления контракта Златана Ибрагимовича, которому в октябре исполнится 41 год. Но сейчас он уже изменил свое мнение - теперь Костакурта считает, что Ибрагимовича следует сохранить в составе команды и на следующий сезон.

- Ибра фундаментально важен для команды. Вместе с Мальдини и Пиоли они - столбы возродившегося «Милана». Нынешняя команда - это их команда. Златан, может, не столь важен на поле, как раньше, но он сохраняет свою ценность для команды, - заявил Костакурта, слова которого цитирует ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Алессандро Костакурта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЭМПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.03  17:00 Специя ... Кальяри 2.50 3.50 2.80
12.03  17:00 Салернитана ... Сассуоло 3.90 3.80 1.92
12.03  20:00 Сампдория ... Ювентус 5.20 4.00 1.68
12.03  22:45 Милан ... Эмполи 1.34 5.60 9.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
21:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» присматривается к трём игрокам «Челси»
21:19 · Италия. Серия А
Костакурта изменил своё мнение о полезности Ибрагимовича для «Милана»
20:03 · Италия. Серия А
«Милан» ведёт переговоры о выкупе Флоренци
19:53 · Италия. Серия А
Костакурта: «Жиру может привести «Милан» к титулу»
19:31 · Италия. Серия А
Летом Видаль покинет «Интер»
12:26 · Италия. Серия А
Защитник «Аталанты» Дзаппакоста: «Миранчук и Малиновский — близкие друзья. Мы поддерживаем их» 1
11:08 · Италия. Серия А
«Интер» готов продать Санчеса
10:52 · Италия. Серия А
Видаль покинет «Интер» 1
09:21 · Италия. Серия А
Гасперини рассказал о дружбе между Малиновским и Миранчуком
01:34 · Италия. Серия А
«Ювентус» рассматривает возможность приобретения Антонио
01:21 · Италия. Серия А
Дзаккерони: «Интер» фаворит в борьбе за скудетто
00:35 · Италия. Серия А
«Барселона» начала переговоры с агентом Леао
00:15 · Италия. Серия А
«Барселона» почти договорилась с Кесси, осталось решить вопрос с агентом
10 Марта
23:54 · Англия. Премьер-лига
Конте связался с представителями Видаля
23:36 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» и «Наполи» нацелены на приобретение Сосы
Все новости
Рекомендуем