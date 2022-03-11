«Милан» ведёт переговоры о выкупе Флоренци

«Милан» ведёт переговоры с «Ромой» о выкупе правого защитника Алессандро Флоренци.

Выступления 31-летнего футболиста в арендный период убедили «Милан» в необходимости подписания полноценного соглашения. В договоре прописана фиксированная сумма выкупа – 4,5 млн евро, однако боссы «россонери» намерены добиться скидки. В ближайшее время представители «Ромы» и «Милана» встретятся для обсуждения этого вопроса.

В случае успешного исхода переговоров Флоренци подпишет с миланцами контракт до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.

В текущем сезоне защитник отыграл за «Милан» 25 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом.