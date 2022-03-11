Костакурта: «Жиру может привести «Милан» к титулу»

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта считает, что французский форвард Оливье Жиру может стать тем фактором, который станет решающим в борьбе за титул, который «Милан» не выигрывал с 2011 года.

Жиру забивает очень важные мячи - он дважды поразил ворота «Интера», а затем принес победу в матче с «Наполи». В общей сложности у него уже восемь забитых мячей в текущем сезоне.

- Жиру очень удивил меня, честно говоря, я не думал, что это футболист чемпионского калибра, но сейчас он толкает «Милан» к чемпионскому титулу, - заявил Костакурта, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.