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Гасперини рассказал о дружбе между Малиновским и Миранчуком

11 Марта 2022 • 09:21 Комментировать

Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал журналистам о дружбе между украинцем Русланом Малиновским и россиянином Алексеем Миранчуком.

Гасперини сказал, что Малиновский и его семья сейчас переживают очень сложные времена, но все в команде стараются поддержать их. Наставник бергамасков отметил, что ситуация вокруг России и Украины потрясла всех в «Аталанте», но она не сказалась на отношениях Малиновского и Миранчука, так как между игроками невероятная дружба. Джан Пьеро добавил, что люди важнее, чем флаги и границы.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Джан Пьеро Гасперини
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