«Ювентус» рассматривает возможность приобретения Антонио

Как сообщает издание il Giornale , туринский «Ювентус» рассматривает возможность приобретения футболиста донецкого «Шахтера» Маркоса Антонио.

Полузащитник может играть как в центре поля, так и ближе к нападающим. Футболист именно такого амплуа сейчас необходим туринскому клубу.

Также уточняется, что никаких проблем со сделкой у «Ювентуса» быть не должно, так как клуб имеет необходимое место в составе для игроков не из Евросоюза.

Трансферная цена Маркоса Антонио, согласно порталу Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.