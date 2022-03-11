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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаккерони: «Интер» фаворит в борьбе за скудетто

11 Марта 2022 • 01:21 Комментировать

Бывший тренер «Интера» Альберто Дзаккерони сказал, что «Интер» является фаворитом на победу в этом сезоне, поскольку никто другой не обладает такими же качествами, сообщают итальянские СМИ.

«Конечно, «Интер» был и остается фаворитом из-за качества игры команды, которое у «нерадзурри» есть, у остальных нет. В футболе важны и другие вещи, но я все четко вижу, что команда Симоне Индзаги занимает поул-позицию», - сказал Дзаккерони итальянским журналистам.

Также специалист отметил, что главный тренер Симоне Индзаги освободил игроков ментально и позволил им проявлять свои способности более творчески.

«Интер» на данный момент занимает второе место в Серии А, отставая на два очка от «Милана» и имея одну игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Альберто Дзаккерони
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