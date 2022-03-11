«Барселона» начала переговоры с агентом Леао

Corriere dello Sport сообщает, что «Барселона» начала переговоры с агентом полузащитника «Милана» Леао.

22-летний футболист забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 31 игре за «Милан» во всех турнирах текущего сезона, а сам клуб сейчас занимает первую строчку в чемпионате Италии.

Сообщается, что «Милан» попытается также заключить новое долгосрочное соглашение с футболистом с повышением заработной платы.

Контракт игрока с «Миланом» заканчивается в 2024 году, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.