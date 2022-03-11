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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» почти договорилась с Кесси, осталось решить вопрос с агентом

11 Марта 2022 • 00:15 Комментировать

Испанская «Барселона» договорилась с полузащитником Франком Кесси по поводу нового контракта, но переговоры пока отложены. Причина заключается в том, что агент игрока запросил слишком большие комиссионные.

Соглашение Кесси с «Миланом» заканчивается этим летом и игрок давно заявлял, что не собирается оставаться в клубе.

«Барселона» предложила футболисту контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год, не считая бонусов.

Эти условия недалеки от тех, что предлагал игроку «Милан», но клуб не готов был потратить деньги на комиссионные для агента футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Франк Кесси
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