«Барселона» почти договорилась с Кесси, осталось решить вопрос с агентом

Испанская «Барселона» договорилась с полузащитником Франком Кесси по поводу нового контракта, но переговоры пока отложены. Причина заключается в том, что агент игрока запросил слишком большие комиссионные.

Соглашение Кесси с «Миланом» заканчивается этим летом и игрок давно заявлял, что не собирается оставаться в клубе.

«Барселона» предложила футболисту контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год, не считая бонусов.

Эти условия недалеки от тех, что предлагал игроку «Милан», но клуб не готов был потратить деньги на комиссионные для агента футболиста.