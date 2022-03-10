«Милан» просмотрит защитника «Эмполи»

Согласно изданию Calciomercato, в субботней игре против «Эмполи» скауты миланского клуба будут внимательно наблюдать за игрой 20-летнего защитника Маттиа Вити.

Сейчас руководство миланского клуба находится в поисках центрального защитника, способного заменить Алессио Романьоли, с которым «Милан» расстанется этим летом.

Ранее сообщалось, что «Милан» также интересуется еще одним защитником «Эмполи» Недимом Байрами.

По оценкам Transfermarkt, стоимость Вити составляет 4 миллиона евро. В этом сезоне защитник сыграл за свой клуб 14 матчей.