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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» просмотрит защитника «Эмполи»

10 Марта 2022 • 23:19 Комментировать
Милан
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Эмполи
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12.03 22:45

Согласно изданию Calciomercato, в субботней игре против «Эмполи» скауты миланского клуба будут внимательно наблюдать за игрой 20-летнего защитника Маттиа Вити.

Сейчас руководство миланского клуба находится в поисках центрального защитника, способного заменить Алессио Романьоли, с которым «Милан» расстанется этим летом.

Ранее сообщалось, что «Милан» также интересуется еще одним защитником «Эмполи» Недимом Байрами.

По оценкам Transfermarkt, стоимость Вити составляет 4 миллиона евро. В этом сезоне защитник сыграл за свой клуб 14 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Эмполи Маттиа Вити
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МИЛАН ЭМПОЛИ
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