«Милан» и «Лацио» заинтересовались Байрами

«Милан» начал внимательно следить за албанским нападающим «Эмполи» Недимом Байрами, сообщает Tuttosport. Кроме того, за футболисту также проявляет интерес римский «Лацио». Ожидается, что в летнее трансферное окно оба клуба будут бороться за 23-летнего футболиста.

«Эмполи» готов заработать на албанском форварде и продать его этим летом. Контракт футболиста заканчивается в 2024 году.

В этом сезоне форвард провел 29 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.