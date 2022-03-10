«Ювентус» заинтересован в покупке Окампоса

Туринский «Ювентус» заинтересован в переходе звезды «Севильи» Лукаса Окампоса, но трансфер 27-летнего футболиста связан со сложностями.

Обсуждение сделки уже находится на продвинутой стадии, сообщает Calciomercato.

Сложность заключается в высокой цене футболиста – «Севилья» хочет за него 70 миллионов евро.

Окампос является одним из ключевых игроков «Севильи». В этом сезоне он сыграл 20 матчей и забил 5 голов. Ранее в СМИ сообщалось, что в подписании Окампоса заинтересован лондонский «Арсенал».