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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» заинтересован в покупке Окампоса

10 Марта 2022 • 18:39 Комментировать

Туринский «Ювентус» заинтересован в переходе звезды «Севильи» Лукаса Окампоса, но трансфер 27-летнего футболиста связан со сложностями.

Обсуждение сделки уже находится на продвинутой стадии, сообщает Calciomercato.

Сложность заключается в высокой цене футболиста – «Севилья» хочет за него 70 миллионов евро.

Окампос является одним из ключевых игроков «Севильи». В этом сезоне он сыграл 20 матчей и забил 5 голов. Ранее в СМИ сообщалось, что в подписании Окампоса заинтересован лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья Лукас Окампос
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