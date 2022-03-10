«Интер» подпишет форварда «Сассуоло»

«Интер» летом хочет подписать нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку. Об этом сообщает в своём «Твиттере» журналист Никола Скира.

По информации источника, стороны обсуждают трансфер итальянца в районе €40 млн. «Интер» хочет выплатить эту сумму в четыре этапа, а также при возможности включить в сделку своего игрока, чтобы снизить стоимость трансфера.

В текущем сезоне 23-летний Скамакка провёл за клуб 28 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Цена игрока на Transfermarkt €20 млн.