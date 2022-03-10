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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» ведет переговоры с Фраттези

10 Марта 2022 • 00:36 Комментировать

22-летнего полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези связывают с переходом в «Интер» в следующем сезоне. В миланском клубе видят во Фраттези идеальную альтернативу Николо Барелле и Хакану Чалханоглу.

В «Сассуоло» готовы расстаться с игроком за 20-25 миллионов евро.

Но, согласно изданию Goal, итальянские чемпионы еще не согласовали сделку с «Сассуоло».

Сообщается, что этим может воспользоваться «Ювентус», уведя игрока из-под носа своих прямых конкурентов.

В этом сезоне Фраттези забил четыре гола в Серии А и отдал две результативные передачи своим товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Сассуоло Давиде Фраттези
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