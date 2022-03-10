«Ювентус» ведет переговоры с Фраттези

22-летнего полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези связывают с переходом в «Интер» в следующем сезоне. В миланском клубе видят во Фраттези идеальную альтернативу Николо Барелле и Хакану Чалханоглу.

В «Сассуоло» готовы расстаться с игроком за 20-25 миллионов евро.

Но, согласно изданию Goal, итальянские чемпионы еще не согласовали сделку с «Сассуоло».

Сообщается, что этим может воспользоваться «Ювентус», уведя игрока из-под носа своих прямых конкурентов.

В этом сезоне Фраттези забил четыре гола в Серии А и отдал две результативные передачи своим товарищам по команде.